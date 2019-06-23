Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает о новом заведении на Тверской-Ямской.

Новый ресторан новосибирского ресторатора Дениса Иванова, покорившего Москву своими рамен изакая барами KU и приросшего к ней же ресторана «СибирьСибирь», называется Krombacher, и это настоящий пивной ресторан, открывшийся не где-нибудь, а на месте легендарного «Якоря», он же Anche на Тверской-Ямской.

Надо сказать, что в Новосибирске у Дениса Иванова целых четыре пивных ресторан, один из них — с собственной пивоварней, так что не случайно, что кухня московского Krombaсher ставилась при участии двух новосибирских бренд-шефов Дмитрия Крышева и Павла Каледина. Кстати, обратите внимание на их фирменные блюда — замечательную утку в сливовой глазури и забавный сибирский специалитет — жареный папоротник с белыми грибами и сметаной.

Но главным действующим шефом все же стал московский повар Иван Порешнев — именно он отвечает за европейское (читай: немецкое) направление в меню. И именно в этом разделе кроется самое интересное. Главным хитом стала традиционная гессенская пивная закуска грюн-соус из растертых желтков, сметаны и семи пряных трав, одна из которых — кровохлебка, ее сейчас выращивают прямо в ресторане из семян, привезенных из Германии, на замене пока что щавель. Подается грюн-соус с молодым отварным картофелем и ломтиками яйца. И это действительно идеальная летняя закуска к пиву. Также стоит отметить свиной шницель с освежающим салатом из маринованных огурцов и яблок, фламмкухен с беконом, мюнхенские сосиски с бретцелем и настоящий айнтопф.