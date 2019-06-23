Бурятское реготделение КПРФ выдвинуло сенатора Вячеслава Мархаева в мэры Улан-Удэ

Бурятское региональное отделение КПРФ выдвинуло в мэры Улан-Удэ первого секретаря рескома партии, сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева. Выдвижение состоялось в воскресенье на внеочередной конференции реготделения. Кандидатура господина Мархаева была предложена на безальтернативной основе, решение было принято единогласно.

Выборы мэра Улан-Удэ состоятся 8 сентября впервые с 2012 года, когда они были отменены горсоветом и в городе был введен институт сити-менеджера. В ноябре прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов внес в народный хурал законопроект, предусматривающий возвращение всенародных выборов мэра Улан-Удэ, который возглавляет горадминистрацию. В декабре депутаты приняли инициативу главы. В феврале 2019 года действующий мэр Улан-Удэ, возглавляющий по старой схеме горсовет, Александр Голков подал в отставку. Эксперты тогда отмечали, что он покинул должность, так как не устраивал главу республики и имел высокий антирейтинг. Накануне отставки мэра на работу в горадминистрацию вышел бывший зампред республиканского правительства Игорь Шутенков в должности первого зама руководителя администрации города. В кулуарах именно его называют наиболее вероятным кандидатом на пост мэра, поддерживаемого господином Цыденовым.

Екатерина Еременко, Иркутск