23 июня, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Путин считает, что власть не добьется результатов без поддержки людей

Президент Владимир Путин считает, что власть добьется результатов, только если люди будут доверять чиновникам. «На самом деле, от того, есть доверие к власти или нет его, зависит конечный успех. И так как, в зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет»,— заявил президент в интервью НТВ после прямой линии.

Президент отметил, что исполнять свой долг одновременно и просто, и сложно. «Я вот говорил, допустим, о проблемах с лекарственным обеспечением, ну, значит, в семи только регионах по полному списку закупаются, все остальные должны услышать и заняться этим вопросом. Говорил о том, что в некоторых регионах недопустимо снизилась сеть первичного звена здравоохранения — надо отреагировать на это, надо ехать туда, на место, и смотреть, что там происходит. Только так можно решать проблемы, перед которыми стоит страна»,— сказал президент.

Напомним, рейтинг доверия Владимиру Путину в конце мая упал до исторического минимума — 30,5%. После этого ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте организации появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете ..?» и далее следует список пяти российских политиков.

Подробнее о том, почему снизился рейтинг президента, читайте в публикации “Ъ FM” «Снижение доходов привело россиян к разочарованию».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя