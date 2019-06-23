Два новейших вертолета Ми-28НМ переданы Минобороны

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. «Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к государственным испытаниям»,— сказал господин Богинский в эфире телеканала «Звезда». По его словам, еще шесть машин передадут в 2020 году.

Кроме того, телеканал опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ. Главный конструктор «Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля» Виталий Щербина рассказал, что эта ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным, так и по подводным и надводным целям.