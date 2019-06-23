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Белоруссия может закупить у России пограничное оборудование

Россия может поставить Белоруссии инспекционно-досмотровые комплексы для пограничных пунктов, сообщил советник генерального директора «Росэлектроники» Константин Фурсиков. «Они следят за внедрением производимой нами продукции и предлагают, чтобы мы приняли участие в конкурсе на оснащение пунктов пропуска с Евросоюзом, а также с Украиной»,— рассказал он «РИА Новости».

Господин Фурсиков отметил, что такими комплексами уже оснащены шесть пропускных пунктов в Киргизии. Также идут переговоры с Турцией, Сирией, Ираном, Египтом, Малайзией и Индонезией. «По сравнению с конкурентами мы более привлекательны по цене и качеству»,— добавил представитель «Росэлектроники».

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