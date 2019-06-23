«Справедливая Россия» определилась с кандидатом на выборы губернатора Курганской области

На конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Кургане для участия в выборах губернатора была утверждена кандидатура директора института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяны Майбороды. Об этом сообщает пресс-служба реготделения.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», документы на участие в выборах губернатора Курганской области подали три кандидата: Юрий Ярушин от ЛДПР, Яков Сидоров от КПРФ, действующий глава региона Вадим Шумков будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.