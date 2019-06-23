В Перми произошел авиаинцидент с истребителем МиГ-31

Вечером 21 июня при посадке истребителя МиГ-31 после выполнения планового полета у самолета не сработала основная система выпуска стоек шасси. В итоге экипаж задействовал резервную гидросистему, шасси были выпущены, истребитель благополучно совершил посадку на аэродроме назначения. Произошедшее, по данным "Ъ-Прикамье", классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Для его расследования создана комиссия. При этом собеседники отмечают, что в случае отказа резервной гидросистемы экипаж вынужден бы был увести борт в специальную зону и катапультироваться, так как конструктивные особенности МиГ-31 не позволяют совершить посадку «на брюхо».