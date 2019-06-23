Полиция задержала подозреваемого в повреждении 40 надгробных плит в Удмуртии

В Удмуртии задержали подозреваемого в повреждении более 40 надгробных плит и крестов на территории кладбища у села Красногорского. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, им оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства, состоит на учете в Республиканской клинической больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением».

Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кладбище, на фоне внезапно возникшей агрессии уронил более 40 надгробных плит и крестов.