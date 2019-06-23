Роспотребнадзор Урала следит за состоянием воздуха после пожара в лакокрасочном цехе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области контролирует состояние атмосферного воздуха на территории региона. Причиной проверки стал пожар, произошедший 22 июня в цехе лакокрасочных материалов на улице Труда в Екатеринбурге.

Специалисты ведомства провели отбор проб атмосферного воздуха на улице Техническая, 20 и у торгового центра «Карнавал» по адресу Халтурина, 55. «Концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимого показателя»,— сообщили в ведомстве.

Пожар на складе лакокрасочных материалов произошел 22 июня. По данным МЧС, площадь возгорания составила 2,2 тыс. кв. м. На месте работали 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. Ликвидация пожара заняла более двух часов. Возгорание удалось ликвидировать в 19:07. Пострадавших в результате пожара нет.