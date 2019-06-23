В акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге приняли участие около 4 тысяч человек

В субботу вечером, 22 июня, в Екатеринбурге прошла международная мемориальная акция «Свеча памяти». По данным мэрии, в ней приняли участие не менее 4 тыс. человек. Участники колонной прошли с зажженными свечами по проспекту Ленина — от Дома Севастьянова до площади 1905 года. В конце шествия колонна выстроилась в слово «Помним».

В акции также приняли участие замгубернатора Свердловской области Павел Креков и спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. В честь Дня памяти и скорби в Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, в которой приняли участие ветераны, первые лица Свердловской области, командование Центрального военного округа, мэр Екатеринбурга Алексадр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин. Губернатор Евгений Куйвашев. «В этот день началась самая жестокая и кровопролитная, самая разрушительная война в истории человечества. На время войны Средний Урал стал главным оружейным заводом страны, главной кузницей Победы, главным госпиталем. В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших предков, гордимся их подвигом, скорбим о погибших. Обещаем быть достойными наследниками славы героев-победителей, выполнить их завет — беречь мир и родную землю. Вечная память всем павшим, низкий поклон — всем живым!»,— подчеркнул он.

Международная мемориальная акция «Свеча памяти» проходит ежегодно с 2009 года в России и в десятках других стран мира. Ее участники зажигаю свечи в честь 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Поэтому акция проводится накануне или в День памяти и скорби, который является памятной датой, которую ежегодно отмечают 22 июня в день начала Великой Отечественной войны.