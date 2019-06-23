Доля пермских производителей в торговых сетях увеличилась на 3%

За 2018 год доля продукции, произведенной в Пермском крае, выросла с 17,2% до 20,8%. Об этом на заседании комитета заксобрания по экономическому развитию, промышленности и налогам рассказал вице-премьер правительства Прикамья Алексей Чибисов. Господин Чибисов добавил, что «со всеми крупнейшими торговыми сетями достигнута договоренность о постепенном увеличении доли местных товаропроизводителей до 25%». «Сейчас эта доля в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») составляет 18,9%, в магазинах «Магнит» и «Лента» – 20%, «Metro» ¬¬– 10%», – пояснил вице-премьер.