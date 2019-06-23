Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС врио главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский. По данным источника в краевом правительстве, бывший мэр скончался после продолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.

Анатолий Михалев руководил Читой с 2000 года — сначала по итогам победы на всенародных выборах, после смены модели управления города в 2014 году избрался депутатом гордумы, а затем — ее председателем. В январе 2019-го он подал в отставку по личным обстоятельствам.

Подробнее об отставке — в материале “Ъ”.