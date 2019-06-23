Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz

Немецкие власти обязали автоконцерн Daimler отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей Mercedes. Речь идет о Mercedes-Benz GLK 220, выпущенных между 2012 и 2015 годом. Власти выяснили, что на них было установлено программное обеспечение, искажавшее данные о выхлопах, передает Reuters.

Daimler подтвердил, что ознакомился с требованием Министерства транспорта. Концерн оспорит это решение, при этом продолжит сотрудничать с властями.

Министерство тем временем объявило, что расследование продолжится. Daimler ранее обязали отозвать 3 млн автомобилей для устранения нарушений, связанных с выхлопами.

Напомним, в 2015 году автоконцерн Volkswagen признался в установке на дизельные автомобили оборудования, позволяющего на тестах занижать реальный уровень вредных выхлопов. Скандал получил название «дизельгейт» и нанес значительный ущерб компании.

О последствиях «дизельгейта» читайте в публикации «Автопилота».