Пожар в цехе на улице Труда в Екатеринбурге ликвидирован

Пожар, произошедший сегодня, 22 июня, в цехе лакокрасочных материалов в Екатеринбурге на улице Труда, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 16:23. До этого времени из горящего здания самостоятельно смогли эвакуироваться 18 сотрудников предприятия. Огонь распространился на 2,2 тыс. кв. м. В 18:37 пожар локализовали. На месте работали 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. Ликвидация пожара заняла более двух часов. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.

«Пострадавших в результате пожара нет. В районе пожара специалистами инженерно-химической лаборатории МЧС проведены замеры воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Угрозы для населения и окружающей среды нет»,— пояснили в пресс-службе ведомства.