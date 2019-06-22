«Дылда» в полный рост

В Иваново подошел к концу XIII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского. Из девяти фильмов основного конкурса жюри «Зеркала» в составе Джо Бини, Маурицио Брауччи, Эмира Байгазина, Алисы Хазановой и Дарьи Жук так или иначе отметило четыре. Рассказывает Станислав Ф. Ростоцкий.

Без наград остались несколько более чем примечательных лент (например, норвежское «Слепое пятно», полнометражный дебют актрисы Тувы Новотны, снятый практически одним планом, или «Тридцать» Симоны Костовой, микробюджетный — около $5 тыс. — опус о берлинцах на грани нервного срыва), но вердикт жюри ни у кого, кажется, не вызвал неудовольствия.

Обладателем гран-при стал самый признанный и нашумевший на сегодня фильм конкурса — «Дылда» Кантемира Балагова, только что получивший в Канне приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и приз ФИПРЕССИ. Пожалуй, правомерность включения в конкурс столь громкого участника и может вызвать определенные вопросы — все-таки нынешний триумф «Дылды», явно выходящий за рамки привычного кинофестивального контекста (тем более, что параллельно с ивановской премьерой фильм вышел в российский прокат), по определению снижал шансы прочих конкурсантов. Но категорически несогласных с итоговым решением, кажется, не было.

К тому же в любом случае фестиваль продемонстрировал похвальную последовательность: в 2017 году первый фильм Балагова, «Теснота», тоже прибыл в Иваново из Канн (где тоже получил приз ФИПРЕССИ) и тоже стал лауреатом гран-при. Так что и судьбу следующего фильма Балагова предсказать, пожалуй, нетрудно.

Лучшим режиссером стал аргентинец Беньямин Найштат с фильмом «Красный». До того, как попасть в конкурс «Зеркала», «Красный» уже побывал на киносмотрах по всему миру от Люксембурга до Гвадалахары, был тепло принят на ключевых синефильских фестивалях вроде Торонто и Роттердама, а в Сан-Себастьяне заработал две «Серебряные раковины» (за режиссуру и лучшую мужскую роль), а также приз жюри за операторскую работу. В полном соответствии с названием и по аналогии с film noir, этот гипнотический триллер о том, как в середине 70-х под откос летит жизнь преуспевающего провинциального адвоката, можно отнести к жанру film rojo: на проблемы аргентинского общества Найштат смотрит в основном сквозь пурпурное зарево, заставляющее вспомнить как минимум «Твин Пикс» Дэвида Линча и «Страх Икс» Николаса Виндинга Рефна.

Приз за профессиональные достижения разделили между собой «Бумажные флаги» французского вундеркинда Натана Амброзиони (об этом негромком и грустном фильме про взаимоотношения не самых счастливых на свете брата и сестры можно подумать что угодно, кроме того, что его снял человек девятнадцати лет от роду) и азербайджанско-немецко-грузинский «Конец сезона» Эльмара Иманова (семейная поездка на пляж приводит к непредсказуемым и невеселым последствиям; приз ФИПРЕССИ и приз конкурса «Светлое будущее»). Фильму Иманова также присудило свою награду жюри молодых кинокритиков «Голос», оценка которого вот уже который год имеет на «Зеркале» влияние немногим меньшее, чем вердикты жюри «взрослого». Жюри ивановских зрителей отдало предпочтение фильму «Мальчик русский», с которым режиссер Александр Золотухин (к слову, однокурсник Кантемира Балагова по режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете) побывал в окрестностях Иваново в рамках проекта «Кино на колесах».

А приз с удивительной формулировкой «за вклад в творчество Андрея Тарковского» получил художник-постановщик «Сталкера» Рашит Сафиуллин, чья выставка, приуроченная к сорокалетию фильма, прошла в рамках фестиваля; на ней были представлены раритетные фотокадры, оригинальные эскизы декораций, а также специально созданная художником по данному случаю инсталляция под названием «Портал».