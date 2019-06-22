Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей

Основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает свой 60-летний юбилей. С праздником рок-музыканта поздравил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Ты — душа и голос Урала. Тебя все любят и знают. Не только на Урале, но и по всей стране! Целые поколения росли, были молодыми и жили под твои песни. И целые поколения будут жить под них. Пой, сочиняй, твори, живи сто двадцать лет»,— написал он в своем Instagram.

Господин Куйвашев также пожелал Владимиру Шахрину «счастья, крепкого уральского здоровья, благополучия, смелых музыкальных экспериментов и новых проектов, оптимизма и неизменного «оранжевого настроения», которым, по его словам, Владимир Шахрин заряжает поклонников рок-музыки по всему миру.

Владимир Шахрин родился 22 июня 1959 года в Екатеринбурге. В 1981 году окончил Свердловский строительных техникум. В 1985 году основал группу «Чайф», вместе с которой записал и выпустил более 20 альбомов. В августе 2018 года рок-музыканту было присвоено звание Почетного жителя Екатеринбурга.