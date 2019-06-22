На Урале объявлено предупреждение о смоге

В Свердловской области ожидается смог. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре. «С 20:00 21 июня до 20:00 25 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди и грозы. Днем температура будет меняться от +18 до +25. Ночью — от +5 до +16.