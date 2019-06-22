Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море. По данным испанской газеты La Razon, истребитель летел «на небольшой высоте и низкой скорости». Когда произошел инцидент, не уточняется.

Издание добавляет, что Су-24 был обнаружен радарами испанского авианосца, но «никакие меры не применялись, поскольку маневры, выполняемые пилотом, не были опасными». Минобороны Испании подтвердило, что не считает полет российского бомбардировщика провокационным. «В данном случае (министерство.— “Ъ”) не рассматривает случившееся в Балтийском море ни как инцидент, ни как вызов. Это считается нормальным действием»,— заявили ТАСС в военном ведомстве.

Ежегодные учения НАТО BALTOPS-2019 прошли в Балтийском море с 1 по 16 июня. В них участвовали 18 стран.