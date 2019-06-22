«Роскосмос» разработал кодекс этики космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики российских космонавтов. Он устанавливает «основные принципы и правила поведения космонавтов», а также вводит этические правила для них. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кодекс призван «повысить эффективность осуществления космонавтами своей деятельности», «способствовать укреплению в обществе авторитета космонавтов» и «сохранению традиций отряда космонавтов». Соблюдение положений кодекса будет одним из критериев оценки профессиональной деятельности космонавта, говорится в пояснительной записке.

Как считает «Роскосмос», главными принципами профессионального поведения космонавтов являются законность, справедливость, ответственность и гуманность. В ходе работы космонавт должен «осознавать ответственность перед государством и обществом» за результаты своей деятельности. Космонавту необходимо, в частности:

постоянно совершенствовать свой профессиональный, общеобразовательный и культурный уровень;

бережно относиться к имуществу, к которому он имеет доступ;

учитывать рекомендации работников организаций, участвующих в подготовке космонавта к полету и после;

соблюдать принципы здорового образа жизни;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации своей, «Роскосмоса», отряда космонавтов или авторитету РФ;

не разглашать сведения, составляющие гостайну;

быть независимым от влияния каких-либо профессиональных или социальных групп, организаций или граждан;

быть корректным и внимательным в общении, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям коллег, учитывая «культурные и иные особенности»;

при решении личных вопросов «не использовать значимость и авторитет занимаемой должности для оказания влияния на других лиц»;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении своей профессиональной деятельности.

Космонавту нельзя будет «использовать нецензурную лексику и непристойные выражения», а также допускать «некорректное поведения в социальных сетях». Помимо этого не рекомендуется вести образ жизни, «негативно влияющий на престиж профессии».

«Внешний вид космонавтов РФ при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий осуществления профессиональной деятельности должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность, и способствовать формированию уважительного отношения граждан к космонавтам РФ»,— уточняется в документе.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 5 июля.