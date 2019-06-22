«Роскосмос» разработал кодекс этики космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики российских космонавтов. Он устанавливает «основные принципы и правила поведения космонавтов», а также вводит этические правила для них. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Кодекс призван «повысить эффективность осуществления космонавтами своей деятельности», «способствовать укреплению в обществе авторитета космонавтов» и «сохранению традиций отряда космонавтов». Соблюдение положений кодекса будет одним из критериев оценки профессиональной деятельности космонавта, говорится в пояснительной записке.
Как считает «Роскосмос», главными принципами профессионального поведения космонавтов являются законность, справедливость, ответственность и гуманность. В ходе работы космонавт должен «осознавать ответственность перед государством и обществом» за результаты своей деятельности. Космонавту необходимо, в частности:
Космонавту нельзя будет «использовать нецензурную лексику и непристойные выражения», а также допускать «некорректное поведения в социальных сетях». Помимо этого не рекомендуется вести образ жизни, «негативно влияющий на престиж профессии».
«Внешний вид космонавтов РФ при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий осуществления профессиональной деятельности должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность, и способствовать формированию уважительного отношения граждан к космонавтам РФ»,— уточняется в документе.
Общественное обсуждение инициативы продлится до 5 июля.
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