В Александровске из-за аварии 4 тыс. человек остались без газа

В Александровске Пермского края почти четыре тысячи абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу Минэнерго. По данным местных СМИ, сегодня ночью автомобиль врезался в распределительную газовую колонку по улице Чернышевского.

«22 июня в 1:26 в результате ДТП в г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Пермь», - говорится в сообщении. В 2:34 прекращено газоснабжение 3991 абонента Александровска, добавили в пресс-службе.

По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», над ликвидацией аварии работают 34 сотрудника и 8 единиц специальной техники.

По предварительной информации, технологическое нарушение на газопроводе возникло в результате наезда автотранспортного средства - было повреждено отключающее устройство газопровода с выходом газа.

Сразу же после возникновения нештатной ситуации, аварийные бригады «Газпром газораспределение Пермь" приступили к восстановительным работам. Для устранения утечки газа газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. В зону отключения попали 88 многоквартирных и 96 частных жилых домов. Несмотря на большое количество отключенных потребителей газовики планируют завершить работы в сжатые сроки и восстановить газоснабжение.