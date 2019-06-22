Кинорежиссер решил инвестировать в пермскую сеть аптек

Кинорежиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в пермскую сеть аптек «Планета здоровья», сообщает РБК. Господин Кончаловский сообщил, что намерен получить «не менее 20%» в доле компании. Размер инвестиций может составить около $2 млн. Режиссер и его жена Юлия Высоцкая уже более 15 лет развивают бренд «Едим Дома», который объединяет товары для кухни и дома, магазины кухонной мебели, кулинарные студии.

«Если объединить аптеки с продуктами, которые делает Юлия Высоцкая, может получиться интересная синергия», — пояснил Андрей Кончаловский.

Других деталей будущей сделки он не раскрыл.

«Планета здоровья» входит в десятку крупнейших российских аптечных сетей насчитывается более 1,5 тыс. аптек. Создана пермским бизнесменом Александром Броварцем. По итогам 2018 года она занимает 2,9% коммерческого рынка лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Годовой оборот компании составляет 35,7 млрд руб.

В ряде регионов РФ сеть, по оценке RNC Pharma, занимает лидирующие позиции: в Пермском крае (с долей на местном рынке в 56%), Удмуртии (28%), Кировской область (28%). Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.