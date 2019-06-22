В День памяти и скорби на Пискаревском кладбище Петербурга возложат цветы

В Петербурге 22 июня состоится возложение цветов и венков на Пискаревском кладбище. Памятные мероприятия пройдут в местах захоронений защитников Ленинграда и жителей блокадного города.

В День памяти и скорби на Соборной площади Петропавловской крепости будет проведена памятная акция «Музыка войны и Победы». В памятный день в Театре эстрады им. Аркадия Райкина пройдет показ спектакля Юрия Гальцева «Когда мы были молодыми».

Кстати, 22 июня проезд в общественном транспорте будет для ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей бесплатным.