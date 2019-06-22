Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

Выведенный на орбиту в конце мая спутник «Глонасс-М» начал работать по целевому назначению. Космический аппарат ввели в эксплуатацию сегодня, 22 июня, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса»).

Сейчас российская орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов. Из них 25 — «Глонасс-М», еще два — «Глонасс-К». 24 спутника работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один проходит летные испытания.

Напомним, первые аппараты «Глонасс-М» были запущены в 2001 году, они уже выведены из эксплуатации. Первый «Глонасс-К» запущен в 2011 году.