Около 4 тыс. абонентов остались без газа в Пермском крае из-за аварии

В городе Александровск Пермского края почти четыре тысячи человек остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«Нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Пермь"»,— говорится в сообщении. ДТП произошло в 3:26 (мск), спустя час, было прекращено газоснабжение абонентов Александровска. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Как сообщает местное издание Valekse.ru, ночью автомобиль врезался в распределительную газовую колонку по улице Чернышевского.