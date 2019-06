Новый Mercedes-Benz GLS будет стоить от 6,9 млн рублей

Компания Mercedes-Benz назвала стоимость нового флагманского кроссовера GLS на российском рынке.

Автомобиль на российском рынке появится только с 3-литровым мотором — 330-сильный дизельный вариант GLS 400 d и 367-сильный бензиновый GLS 450. Оба двигателя станут сочетаться с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Каждая модификация выйдет в продажу в трех комплектациях: дизельный GLS предложат в версиях Premium (от 6,9 млн руб.), Luxury (от 7,9 млн руб.) и First Class (от 8,8 млн руб.), а бензиновый — Premium Plus (от 7,1 млн руб.), Sport (от 7,6 млн руб.)и First Class (от 8,8 млн руб.). Выпуск автомобиля во всех вариантах, кроме First Class, наладят в России, а комплектации First Class будут импортировать из США.

Напомним, премьера нового Mercedes-Benz GLS состоялась в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Сборку модели наладят на заводе немецкой марки на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье.