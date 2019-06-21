Mercedes-Benz обновил гоночный спорткар Mercedes-AMG GT3

Mercedes-AMG GT3. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT3. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT3. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT3. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил переработанный 6,3-литровый двигатель V8, который отличается увеличенным ресурсом, а также модернизированной конструкцией кузова, позволяющей снизить ущерб для узлов и агрегатов машины в случае столкновений.

С учетом гоночной эксплуатации была улучшена система регулировки аэродинамических элементов, электронные ассистенты водителя получили новые настройки, появились более эффективные фары, расширенная система телеметрии и функция Drop Start, которая автоматически запускает двигатель при отключении встроенных пневмодомкратов.

Внешний вид гоночной модели был приведен в соответствие с дизайном обновленного дорожного AMG GT, а новый обвес улучшил аэродинамические характеристики спорткара. Получить новый Mercedes-AMG GT3 или пакет обновлений для предыдущей версии модели клиентские команды смогут в конце 2019 года.

Напомним, премьера обновленного семейства спорткаров Mercedes-AMG GT состоялась в ноябре 2018 года.