Курс доллара. Прогноз на 24–28 июня

Минувшую неделю рубль завершает стремительным укреплением позиций против ведущих мировых валют. Даже с учетом пятничного роста на 36 коп. курс доллара по итогам недели потерял более 1,1 руб. и закрепился возле значения 63,25 руб./$. Американская валюта стремительно теряет позиции и на мировом рынке. Этому способствовало завершившееся в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которой регулятор дал понять, что готов «действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики». Инвесторы расценили комментарии ФРС как сигнал к скорому понижению ставки в США.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|62.50-64.00
|СМП Банк
|63.00-64.50
|Банк Русский Стандарт
|62.60-63.60
|"БКС Премьер"
|63.00-65.00
|Альфа-банк
|62.50-64.00
|Консенсус-прогноз *
|63.47
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
Для рубля остается ключевым вопрос общего отношения инвесторов к emerging markets
Общее улучшение риск-аппетита на глобальных рынках после смягчения риторики ведущих центральных банков (ФРС и ЕЦБ) позволили рублю и другим валютам EM продемонстрировать заметное укрепление. Рубль укрепился до максимальных значений с августа прошлого года. Локальный рост актуальности санкционной истории в пятницу способствовал частичному нивелированию этого движения, но в целом по итогам недели укрепление рубля весьма значительное. В краткосрочной перспективе для рубля остается ключевым вопрос общего отношения инвесторов к emerging markets, в этой связи большое значение будет иметь саммит G20 в конце следующей недели. В базовом сценарии на горизонте следующей недели ориентируемся на диапазон 62,50–64 руб./$.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Важным событием для будущих трендов будет саммит G20
Факторами поддержки рубля в ближайшее время будут выступать налоговый период и возможный рост цен на нефть. Перенос заседания по добыче странами ОПЕК+ на 1–2 июля 2019 года оставляет цены на нефть в волатильном состоянии с вероятным ростом при эскалации конфликта с Ираном. Важным событием для будущих трендов будет саммит G20 и результаты встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в части торговых противоречий между США и Китаем. Результаты встречи отразятся на котировках уже в следующем месяце. Поэтому мы ожидаем, что на неделе российская будет находиться в боковике с диапазоном 63,00–64,50 руб./$.
Татьяна Евдокимова, экономист
У рубля останется фактор поддержки в виде налоговых платежей
Предстоящая неделя пройдет в ожидании саммита Большой двадцатки, в фокусе которой будет встреча лидеров США и Китая. В преддверии встречи вряд ли стоит ожидать существенных движений на рынках. Из прочих заметных событий стоит отметить публикацию региональных индексов деловой активности в США, которые вполне могут продолжить демонстрировать снижение, укрепляя уверенность рынка в скором снижении ставок от ФРС. У рубля останется фактор поддержки в виде налоговых платежей (пиковые объемы приходятся на вторник, в пятницу предстоит уплата налога на прибыль). На четверг приходится выплата масштабных дивидендов от Сбербанка (345 млрд руб.), возможная конвертация которых в валюту будет негативно влиять на рубль в конце недели.
Антон Покатович, главный аналитик
Геополитический фон по РФ может несколько ухудшиться
В конце недели курс рубля формируется вблизи отметки 63,2, умеренно корректируясь после сильного движения накануне. Факторами поддержки национальной валюты выступают цены на нефть, преодолевшие рубеж в $65 на обострении отношений США и Ирана, а также общий подъем риск-аппетитов после «голубиной» риторики ФРС и налоговый период. Мы полагаем, что набор данных факторов сохранит свою актуальность и на будущей неделе. Кроме того, активы EМ могут продолжить получать подпитку со стороны надежд на «условный» диалог Китая с США на полях G20. При этом на следующей неделе геополитический фон по РФ может несколько ухудшиться. В этой связи в недельной перспективе ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 63–65 руб./$.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Давление на рубль окажет неопределенность на рынке нефти
Спрос на ОФЗ и укрепление рубля подстегнула новость о желании Трампа встретиться с главами России и Китая на саммите G20. Настроения хоть и позитивные, но весьма хрупкие. Риски, на новостях которых валюты развивающихся стран будут сильно реагировать: ситуация на Ближнем Востоке, новости торговых переговоров США и Китая. На внутреннем рынке рубль поддержит налоговый период, где во вторник в бюджет выплатят крупный налог — НДПИ, а в пятницу — налог на прибыль. Давление на рубль окажет неопределенность на рынке нефти, где на июльской встрече участники ОПЕК+ должны решить: продлевать договор по сокращению добычи или снять ограничения и валютные интервенции со стороны ЦБ для Минфина.
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