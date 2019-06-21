Курс доллара. Прогноз на 24–28 июня

Михаил Поддубский, главный аналитик Для рубля остается ключевым вопрос общего отношения инвесторов к emerging markets Общее улучшение риск-аппетита на глобальных рынках после смягчения риторики ведущих центральных банков (ФРС и ЕЦБ) позволили рублю и другим валютам EM продемонстрировать заметное укрепление. Рубль укрепился до максимальных значений с августа прошлого года. Локальный рост актуальности санкционной истории в пятницу способствовал частичному нивелированию этого движения, но в целом по итогам недели укрепление рубля весьма значительное. В краткосрочной перспективе для рубля остается ключевым вопрос общего отношения инвесторов к emerging markets, в этой связи большое значение будет иметь саммит G20 в конце следующей недели. В базовом сценарии на горизонте следующей недели ориентируемся на диапазон 62,50–64 руб./$.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Важным событием для будущих трендов будет саммит G20 Факторами поддержки рубля в ближайшее время будут выступать налоговый период и возможный рост цен на нефть. Перенос заседания по добыче странами ОПЕК+ на 1–2 июля 2019 года оставляет цены на нефть в волатильном состоянии с вероятным ростом при эскалации конфликта с Ираном. Важным событием для будущих трендов будет саммит G20 и результаты встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в части торговых противоречий между США и Китаем. Результаты встречи отразятся на котировках уже в следующем месяце. Поэтому мы ожидаем, что на неделе российская будет находиться в боковике с диапазоном 63,00–64,50 руб./$.

Татьяна Евдокимова, экономист У рубля останется фактор поддержки в виде налоговых платежей Предстоящая неделя пройдет в ожидании саммита Большой двадцатки, в фокусе которой будет встреча лидеров США и Китая. В преддверии встречи вряд ли стоит ожидать существенных движений на рынках. Из прочих заметных событий стоит отметить публикацию региональных индексов деловой активности в США, которые вполне могут продолжить демонстрировать снижение, укрепляя уверенность рынка в скором снижении ставок от ФРС. У рубля останется фактор поддержки в виде налоговых платежей (пиковые объемы приходятся на вторник, в пятницу предстоит уплата налога на прибыль). На четверг приходится выплата масштабных дивидендов от Сбербанка (345 млрд руб.), возможная конвертация которых в валюту будет негативно влиять на рубль в конце недели.

Антон Покатович, главный аналитик Геополитический фон по РФ может несколько ухудшиться В конце недели курс рубля формируется вблизи отметки 63,2, умеренно корректируясь после сильного движения накануне. Факторами поддержки национальной валюты выступают цены на нефть, преодолевшие рубеж в $65 на обострении отношений США и Ирана, а также общий подъем риск-аппетитов после «голубиной» риторики ФРС и налоговый период. Мы полагаем, что набор данных факторов сохранит свою актуальность и на будущей неделе. Кроме того, активы EМ могут продолжить получать подпитку со стороны надежд на «условный» диалог Китая с США на полях G20. При этом на следующей неделе геополитический фон по РФ может несколько ухудшиться. В этой связи в недельной перспективе ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 63–65 руб./$.