Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС. Арест на счета был наложен по иску Промсвязьбанка на 282 млрд рублей.

В частности, арест снят с 80% заработной платы и иных доходов. Аналогичные меры суд принял в отношении экс-руководителя блока финансовых рынков Промсвязьбанка Дмитрия Иванова.

Ранее Арбитражный суд Москвы снял арест с самолета Bombardier и 80% доходов с банковских счетов другого бывшего владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

Напомним, с декабря 2017 года банк проходит процедуру санации. Против одного из братьев, бывшего председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева, по иску компании «Настюша» завели дело о банкротстве. Сумма задолженности господина Ананьева перед холдингом не сообщается.

Подробнее об аресте имущества братьев Ананьевых — в публикации “Ъ”.