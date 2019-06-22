«Аэрофлот» предупредил об отмене 13 рейсов из Шереметьево

«Аэрофлот» отменил из-за неблагоприятного прогноза погоды 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня. На сайте перевозчика указано, что не состоятся рейсы из аэропорта Шереметьево в Ригу, Хельсинки, Прагу, Минск, Вильнюс и обратно. Также отменены полеты в Саратов, Уфу, Нижний Новгород, Ставрополь, Челябинск, Казань, Пермь, Волгоград и обратно.

Время вылета перенесли для рейсов SU1891 Тбилиси — Шереметьево с 16:10 на 19:35, SU1157 Ростов — Шереметьево с 16:10 на 20:00, SU2357 Вена — Шереметьево с 14:45 на 18:15, SU2337 Штутгарт — Шереметьево с 14:15 на 16:50, SU1413 Екатеринбург — Шереметьево с 18:45 на 20:25, SU1183 Волгоград — Шереметьево с 18:45 на 21:10 (по местному времени).