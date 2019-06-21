Дума Екатеринбурга приняла поправки в бюджет на 6 млрд рублей

Сегодня дума Екатеринбурга на внеочередном заседании одобрила поправки в бюджет на 2019 год. Документ приняли единогласно, не заслушивая доклад мэрии. «Давайте без доклада. Мы его уже три раза на бис слушали», — предложил депутат гордумы Михаил Вечкензин.

После корректировок расходы бюджета увеличатся на порядка 6 млрд руб., а доходы на 5,2 млрд руб. Таким образом, общая сумма расходов составит 49,7 млрд руб. (ранее закладывалось 43,1 млрд руб.) при доходе 46,1 млрд руб.

Напомним, что на прошлом заседании 11 июня дума отклонила корректировки в бюджет. Депутатов не устраивали слишком большие траты на создание медиахолдинга мэрии «Город» и мемориала тружеников тыла. 14 июня на встрече главы Екатеринбурга Александра Высокинского с депутатами стороны достигли компромисса, сократив расходы на 120 млн руб.: мэрия отказалась от мемориала и урезала траты на медиахолдинг до 20 млн руб. из запрашиваемых 40 млн руб.

Екатерина Аверина