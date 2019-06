Информатика — царица зарплат

Выпускники МФТИ претендуют на зарплату 160 тыс. руб. Вуз возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере IT. Исследование проведено сервисом по поиску работы Superjob. В тройке лучших по этому показателю Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и МГУ им. М. В. Ломоносова. Как заявили в Superjob, именно в сфере высоких технологий отмечается самый высокий рост зарплат молодых специалистов.

Superjob представляет рейтинг (20 позиций) зарплат выпускников на протяжении десяти лет. Рост средних зарплат специалистов IT за это время составил 30–40%. «Это самый высокий показатель среди вузов России»,— отметил руководитель пресс-службы Superjob Сергей Светоченко. По его словам, исследователи принимали в расчет «усредненный показатель уровня дохода специалистов, которые окончили университет в последние пять лет». «В сфере IT действительно высокие зарплаты,— сообщил господин Светоченко.— Помимо IT-сферы высокий уровень зарплат у выпускников, работающих по экономической и юридической направленности».

Выпускники МФТИ претендуют на зарплату 160 тыс. руб. В прошлом году, согласно аналогичному исследованию, они рассчитывали на 150 тыс. руб. Однако максимальный прирост по зарплатам за год показал МГУ им. М. В. Ломоносова: выпускники этого вуза стали получать за год на 25 тыс. руб. больше. Специалисты, окончившие Пензенский госуниверситет и Южно-Уральский государственный университет, замыкают список с заявленной зарплатой 77 тыс. руб. Любопытно, что в 2018 году на последней позиции оказались молодые специалисты, окончившие Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уфимский государственный авиационный технический университет, с зарплатой 85 тыс. руб.

В пятерке лучших вузов 2019 года помимо упомянутых МФТИ, МГУ и Бауманки оказались Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и МИФИ.

По словам представителей пресс-службы проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов России 5–100, результаты рейтинга, составленного порталом Superjob, сопоставимы с позициями вузов в ведущих мировых предметных рейтингах университетов, таких как Times Higher Education (THE) «Компьютерные науки (информатика)», QS World University Rankings «Информатика и информационные технологии» и т. д. Они отмечают, что российские вузы входят в число ведущих университетов мира по таким близким к сфере IT направлениям, как компьютерные науки и информатика, физика и математика. «Например, университет ИТМО занимает 71-е место в предметном рейтинге THE ''Компьютерные науки (информатика)'', МФТИ и МИФИ входят в топ-100 предметного рейтинга THE по направлению ''физические науки'' (по данным за 2018 год, в этом году рейтинги еще не выходили). В рейтинговом диапазоне 101–200 предметного рейтинга QS ''Информатика и информационные технологии'' представлен университет ИТМО. Кроме того, в топ-100 предметного рейтинга QS по направлению ''физика и астрономия'' третий год подряд входят НГУ, МФТИ и МИФИ»,— сообщили в проектном офисе.

Отметим, что ведущие мировые рейтинговые агентства, в частности QS, традиционно составляют рейтинги трудоустройства выпускников. Методология рейтинга включает такие индикаторы, как репутация среди работодателей, партнерство с работодателями, успешность выпускников, взаимодействие работодателей со студентами, трудоустройство выпускников. Россию в рейтинге представляют 11 университетов, пять из них являются участниками «Проекта 5–100»: ВШЭ, МФТИ, МИСиС, МИФИ и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Николай Борисов