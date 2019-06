11 альбомов июня

Pintea: Gory Алина Паш

Pintea: Misto

Алина Паш — девушка из Закарпатья, о которой узнали в 2015 году, когда она заняла третье место в украинском talent-шоу «X-Factor». В 2018-м Алина Паш выпустила ровно две песни, и этого хватило, чтобы ее мгновенно захотели ангажировать ведущие летние фестивали. В 2019 году Алина Паш выпустила ровно два альбома. Пока два. Алина Паш взяла хороший разбег, и теперь ее не остановить. Тем более что и ее муж-француз — тоже музыкант. В основе двух пластинок, «Пынтя: Горы» и «Пынтя: Город» — история о корнях Алины Паш. Певица утверждает, что ее далекий предок — легендарный «трансильванский Робин Гуд» Пынтя Храбрый. В альбомах полно этнических элементов, включая фрагменты сказок и детских каламбуров вроде «сам пан теля пасе i льон тре». Рядом со сказками уживаются звуки улиц и метро. Ритмическая основа — самый прогрессивный бит. Среди гостей — фантастическая французская певица Анна Кова (дочь Владимира Спивакова), парижский певец и художник Пьер Паччини, грузинка Нини Нуцубидзе и рэпер Индаблэк, подопечный лейбла Елены Темниковой. К концу второго альбома перестаешь считать языки, на которых написаны песни. Тексты на русском весьма убедительны: «Insta-крестьяне тонули в обмане душевных недоработок» — такого здесь много. Но, похоже, в музыке Россия от Украины отстала навсегда.

Издатель Hitwonder https://www.facebook.com/alina.pash.ua

Reckless & Me Кифер Сазерленд

Звезда сериала «24 часа», сын великого Дональда Сазерленда Кифер Сазерленд три года назад начал музыкальную карьеру, альбом «Reckless & Me» — второй в его дискографии. Как и его коллега Дэвид Духовны, Кифер Сазерленд начал записывать песни и выступать на сцене после пятидесяти. Как и звезда «Секретных материалов», Сазерленд-младший тяготеет к кантри-року (выходит у него убедительнее). Как и все белые американцы старше сорока, оба актера любят Тома Петти, а Кифер Сазерленд даже исполняет его песни на концертах. По Англии (вообще-то он родился в Лондоне) Кифер Сазерленд гастролирует соло с большим успехом, его альбом вполне неплохо чувствует себя в британском Top-10. А в России он пару недель назад выступал на разогреве у Muse и, несмотря на разницу в жанрах, выглядел более чем достойно. Вполне возможно, что уверенный звук его альбома — результат актерской уверенности на сцене. А в вокале с изрядной ржавчиной, порой напоминающем Марка Ланегана, слышны отголоски алкогольных злоупотреблений, тюрьмы и активных занятий родео.

Издатель BMG Rights Management

Rise Hollywood Vampires

В 2015 году отставные хард-рокеры пенсионного возраста только и делали, что собирались в супергруппы, записывали альбомы и ездили в туры по залам среднего размера, сопровождая их ностальгическими интервью и разговорами о возрождении «настоящего рока». Кажется, тогда никто даже не понял, что главные фигуры в новой группе Hollywood Vampires — Джо Перри, Элис Купер и киноактер Джонни Депп. Внимание перетянули на себя громкие гости первого альбома — Пол Маккартни и участники AC/DC и Guns N’Roses. К тому же пели Hollywood Vampires в основном каверы. С тех пор группа не раз объездила мир с гастролями по все более объемным залам, а для второго альбома «Rise» сочинили много оригинального материала, вполне соответствующего той планке качества, которую ждешь от Элиса Купера и гитариста Aerosmith. На «Rise» всего три чужие песни, из них две — панк-гимны Джима Кэрролла и Джонни Тандерса, а третья — «Heroes» Дэвида Боуи, в которой основную вокальную партию взял на себя Джонни Депп. Судя по оригинальному материалу «Вампиров», идеологом группы остается Элис Купер, возрождающий в новом проекте звук собственной группы конца 1960-х — начала 1980-х.

Издатель earMUSIC https://www.hollywoodvampires.com

За деревом дерево Бабба

Дуэт «Бабба» родом из Самары. Там, в Среднем Поволжье, образовалась довольно интересная электронно-альтернативная сцена, которая не слишком заметна на фоне столичного мейнстрима, но иногда напоминает о себе весьма мощно. В состав «Баббы» входят участницы двух главных инди-групп Самары — Ольга Чубарова из Cheese People и Алла Четаева из Bajinda Behind The Enemy Lines. «Бабба» записывает синти-поп с длинными и остроумными текстами на русском языке, сталкивая дисциплинированный электронный бит и вневременную лирику русской провинции. «За деревом дерево» — это три песни, которые продолжают темы, затронутые в первом альбоме «Звездный час» (2018). Несмотря на обилие красивых девушек на экранах и мониторах, в России пишут мало настоящих женских песен. В текстах «Баббы» нет надрывной исповедальности, свойственной эстраде, это скорее трезвая констатация: будет так — и, скорее всего, только так. На сцене Ольга и Алла выглядят, как холодные синти-дивы вроде Ladytron или Client. В общем, с какой стороны ни посмотри, вещь для России нетипичная. Хочется идти с ними дальше.

Издатель Союз https://vk.com/babbaduo

Журавли Коррупция

Пропав на некоторое время из вида после распада проекта «Грибы» и расставания с женой Кристиной, выпускавшей песни под псевдонимом Луна, украинский продюсер Юрий Бардаш вернулся с сольным танцевальным проектом Youra, у которого уже вышли две EP. Теперь он запустил на орбиту «Коррупцию» — вальяжный поп-проект, звучащий так, будто Михаил Танич решил написать тексты для Fun Lovin’ Criminals. Конечно, это «Лесоповал» с поправкой на 2019 год и постиронию — вряд ли мастер позволил бы себе строчку «Люблю тебя, коррупция». Но, скажем, в «Силовичке» Юрий Бардаш и вокалист-рэпер Миша Крупин достигают стопроцентной аутентичности. Бездонный потенциал блатняка оценил когда-то Василий Вакуленко в проекте «Ноггано», но сейчас для него важнее стадионные гимны. А Бардаш в теории вполне может занять пустующую нишу — тем более что и от «Запрещенных барабанщиков», еще одних мастеров романтики городских ковбоев, тоже давно ничего не слышно. Господину Бардашу осталось только снять для «Коррупции» достойные вирусные видео. История «Грибов» и промокампания Youra подсказывают, что с видео он тоже справится.

Издатель Юрий Бардаш https://vk.com/corruption_music

Office Politics The Divine Comedy

Североирландская группа The Divine Comedy держит хороший ритм — с альбомами не частит, но и паузы не затягивает. Делает свою музыку ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сделать ее хорошо. Спустя три года после предыдущего диска «Foreverland» Нил Хэннон и его товарищи выпускают концептуальный альбом, в центре внимания которого мир офиса. Прелесть The Divine Comedy состоит именно в том, что, чувствуя все вибрации времени, они выбирают темы, которые другим не пришли бы в голову. Мысль, что офисное рабство превращает человека в машину, не нова, но никто еще не сформулировал ее так креативно. Новые песни Нила Хэннона используют самую широкую палитру, от The Beatles до Kasabian и от Эннио Морриконе до Kraftwerk. Нил Хэннон — не только феноменальный стилизатор, но и сонграйтер уровня Моррисси, Дэвида Боуи и Пола Маккартни. Когда появился первый сингл «Norman And Norma», сложно было себе представить, что возможен альбом, целиком состоящий из песен такого класса. Но вот он вышел — и забрался на пятое место в британском чарте. Такого результата в истории The Divine Comedy до сегодняшнего дня не было.

Издатель Divine Comedy https://thedivinecomedy.com/

Liquid Dreams Михаил Воинов

В 1990-е у нас была электронная сцена, о которой сейчас нередко вспоминают в рубриках вроде «Где они теперь?» и в телеграм-каналах, посвященных музыкальным редкостям. Михаил Воинов — полноправный герой той эпохи. В его послужном списке — «Барбитура», «Радиотранс» и Second Hand Band, а также участие в нескольких проектах Дельфина. В 2010-е он как режиссер снимал мини-фильмы о барменах из разных стран и писал для этих фильмов много музыки. Альбом «Liquid Dreams» состоит из треков, озаглавленных именами этих барменов и собранных из семплов соответствующего происхождения: кубики льда, стекло, вода, шейкер, шипение газировки — все идет в дело. Подобно Мэттью Херберту, Михаил Воинов черпает вдохновение в звуках реальной жизни. При этом в альбоме много оригинальных мелодий, сыгранных на вполне традиционных инструментах. Композиторский талант Воинова и его необычный художественный метод дают впечатляющий результат. Обычно такие записи надоедают на пятой минуте, как только становится ясен прием. «Liquid Dreams» не отпускает до самого конца, до теплого широкоформатного трека «Moskovsky New Year».

Издатель Broma 16 https://vk.com/mikevoinov

Madame X Мадонна

Переехав в Португалию, где ее сын занимается футболом, Мадонна увлеклась музыкой испано- и португалоязычного мира, что не могло не сказаться на звучании нового альбома. А если быть до конца откровенным, Мадонна не могла пройти мимо мировой моды на реггетон и прочий колумбийский, мексиканский и пуэрто-риканский поп. Это чувствовалось в клипах, которые предшествовали выходу «Madame X», и многие фанаты опасались, что влияние латино-попа станет для альбома определяющим. Пластинки Мадонны последних десяти лет были скорее неудачными примерами следования моде. Но, при всей актуальности звука, в «Madame X» Мадонна не старается молодиться, для обложки фотографируется в образе Фриды Кало и берется за вполне серьезные темы, как, например, в песне «Killers Who Are Partying» («Убийцы, которые веселятся»). Она неожиданно напоминает о роли Эвиты Перон, которую когда-то сыграла певица. И концерты в туре в поддержку «Madame X» Мадонна тоже будет давать не на стадионах, а в театрах. В России для нее театра не нашлось.

Издатель Interscope https://www.madonna.com

Late Night Feelings Марк Ронсон

Английский продюсер Марк Ронсон в этом году получил «Оскар» и Grammy за песню «Shallow», которую Леди Гага и Брэдли Купер поют в фильме «Звезда родилась». Марк опять на вершине. И опять напоминает о том, что он делает, когда нет заказа, когда хочется высказаться от первого лица. На его сольных альбомах пели Эми Уайнхаус, Робби Уильямс и Duran Duran. На «Late Night Feelings» слышны голоса Люкке Ли, Камиллы Кабейо, Майли Сайрус и еще одного лауреата Grammy — американки по имени Yebba. Марк Ронсон сравнивает ее талант с Тиной Тёрнер и Уитни Хьюстон, в ближайшее время нас ждет номер с ее гостевым вокалом на новом альбоме Эда Ширана. Самое громкое имя на «Late Night Feelings» — соул-дива Алиша Киз. Она всего лишь помогла Марку Ронсону доделать песню «Truth», но с ее появлением альбом приобрел черты завершенного высказывания в стиле соул. Как это свойственно сольным альбомам Марка Ронсона, если не отвлекаться на список коллабораторов и детали создания песен, можно легко поверить в то, что продюсер собрал «Late Night Feelings» из фрагментов старых, забытых пластинок соответствующего периода.

Издатель Sony https://www.markronson.co.uk

Юность Тося Чайкина

Санкт-петербургская певица и продюсер Тося Чайкина долго ждала своего звездного часа, и вот наконец массовая публика узнала о ней благодаря шоу «Песни на ТНТ». Теперь ей осталось написать песни, которые будет петь вся страна. Возможно, EP «Юность» — тот самый случай. С точки зрения продакшена EP выдерживает самые смелые сравнения, в том числе и с передовой украинской продукцией, о которой шла речь в начале обзора. У Тоси Чайкиной сильный, гибкий голос, ей легко удается записать дуэт с самой стильной отечественной певицей Елкой и не оказаться на вторых ролях («Песни морю»). В целом «Юность» — разнообразные вариации на тему соула и R’n’B, стилей, которые наконец-то стали полноценно приживаться в России. А еще интересно наблюдать за метаморфозами имиджа певицы: сейчас она выглядит отчасти как Пинк или Холзи с короткой стрижкой, отчасти как героиня японского комикса. Меньше чем за год она превратилась в харизматичную поп-фурию и прошла на следующий уровень игры.

Издатель Тося Чайкина https://vk.com/tosyachaikina_official