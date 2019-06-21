«Теперь попробуйте просто так взять кого-то из нас» В Новосибирске прошла акция «За свободу слова и против произвола силовиков»

В пятницу в Новосибирске прошел разрешенный властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков и отпущенного на свободу 11 июня в связи с недоказанностью вины. Акция называлась «За свободу слова и против произвола силовиков». Участники мероприятия выступили с требованием реформировать работу российской полиции и пересмотреть приговоры по ст. 228 УК РФ (распространение наркотиков), а также пересмотреть уголовные и административные дела в отношении журналистов, если есть подозрение, что они могут быть связаны с их профессиональной деятельностью.

В парке в центре города собрались журналисты, политики, общественники. Участники акции вышли с лозунгами «Воруют они, а сидим мы!», «Свободу политзаключенным», «Незаконный арест = преступление», «Правде быть!», «Силовики есть — ума не надо», «228 — кто подбросил?». Организаторами митинга выступили новосибирский фотограф Александра Попова, журналисты «Тайга.инфо» и НГС.

По подсчетам сотрудников полиции, на мероприятии находилось до 150 человек, по данным организаторов — до 250.

Митинг открыла журналистка Юлия Дрокова, которая работала вместе с Иваном Голуновым в газете «Ведомости»: «Когда мне рассказали, что Ваню обвиняют в сбыте наркотиков, я не поверила, что в этом может быть хоть толика правды. У него безупречная профессиональная репутация. Сейчас мы не можем считать систему борьбы с наркораспространением эффективной, но я верю в малые дела». Руководитель аналитического отдела «Тайга.инфо» Алексей Мазур назвал произошедшее с Иваном Голуновым историческим событием: «Общество впервые за долгие годы проявило солидарность и разумное поведение. И цех журналистов, и другие люди — просто потому, что они за справедливость».

Ведущая канала НТН24 Мария Лондон назвала митинг «мощнейшим переломом»: «Вместе с арестом Ивана Голунова эти неумные, жадные, непрофессиональные люди открыли ящик Пандоры, они дождались.

Теперь попробуйте просто так взять кого-то из нас. Теперь из-за любого журналиста начнется буча, теперь мы следим за каждым».

Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что никто «не хочет поймать пакет с наркотиками в свой рюкзак»: «Нам противостоит система — от следователя и опера до прокурора и судьи. 40 тыс. только по 228-й статье сидит несправедливо».

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали реформировать работу полиции, пересмотреть приговоры по ст. 228 УК РФ, «которая стала удобным инструментом репрессий как для людей, неугодных власти, так и для людей, больных наркоманией». В документе говорится о необходимости уделить пристальное внимание непредвзятому расследованию всех административных и уголовных дел против журналистов в РФ, которые могут быть напрямую связаны с их профессиональной деятельностью, а значит, могут быть способом давления на свободу слова прессы. Документ будет передан полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Юлия Сасевич, Новосибирск