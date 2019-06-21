Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Якобашвили-старший сообщил «Ведомостям», что это семейная инвестиция, однако управлять проектом будет его 26-летний сын Михаил. С появлением нового совладельца из состава учредителей вышел прежний — Егор Логинов. Другие детали сделки пока не раскрываются.

Еще треть «Ессентуков» принадлежит АФК «Система». Еще 5% — инвестиционному директору «Системы» Никите Шашкину, которого называют зятем бывшего вице-премьера и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Оставшиеся 28,3% принадлежат АО «Гисар» Валерия Ковалева.

В 2018 году «Аква инвест» вместе с компанией «Кавминкурортресурсы» создали «Холдинг аква», которая стала выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» №4 и №17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую». Позднее в том же году «Аква инвест» купил у PepsiCo Ессентукский завод минеральных вод, также выпускающий «Ессентуки» №4 и №17 и имеющий право на добычу.