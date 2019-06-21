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Метрополитен вновь объявил конкурс на разработку проекта реконструкции станции «Парк Победы»

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на разработку проектной документации по реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Подрядчику необходимо будет разработать проект переоборудования напольных покрытий, кассовых зон и пикета полиции, а также предусмотреть замену эскалаторов. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 153,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, что подобный конкурс уже объявлялся с ценой контракта немного ниже — 150,9 млн руб. На него заявилась лишь одна компания – ООО «НПП "Бента"», чья заявка не была принята из-за несоответствия конкурсной документации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что две закупки петербургского метрополитена на общую сумму 883 млн руб. аннулировало УФАС.

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