По фактам нарушения прав дольщиков в Орловской области расследуется восемь уголовных дел

В Орловской области следственными органами расследуется восемь уголовных дел по фактам нарушения прав участников долевого строительства, в их числе — два уголовных дела, возбужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по недостроям в поселке Нарышкино на улице Садовой ООО «Домстрой» и на улице Панчука в Орле АО «АИЖК Орловской области». Об этом сообщает региональное управление СКР.

По уголовным делам проведены финансово-аналитические и бухгалтерские экспертизы. В ходе предварительного следствия у застройщика ООО «Домстрой» выявлено отчужденное имущество — восемь квартир в счет погашения долговых обязательств, пять из которых в настоящее время возвращены застройщику, еще на три наложен арест в целях обеспечения гражданского иска. Вырученные средства от реализации указанного имущества позволят завершить строительство многоквартирного дома в поселке Нарышкино.

По дому на улице Панчука в Орле в ходе проведенной экономической судебной экспертизы установлено, что расходы на строительство дома превысили привлеченные средства участников долевого строительства, в связи с чем сейчас следствием отрабатываются иные версии произошедшего.

Подробнее об уголовном деле одного из застройщиков — в материале “Ъ-Черноземье” «Орловскому АИЖК нашлось уголовное дело».

Ирина Лобанова