«Силовые машины» модернизировали очередной гидроагрегат Воткинской ГЭС

ПАО «Силовые машины» модернизировали гидроагрегат №5 — третий из десяти агрегатов Воткинской ГЭС, подлежащих обновлению в рамках программы комплексной модернизации «РусГидро». В настоящий момент оборудование введено в эксплуатацию, сообщили в компании.

В 2014 году «РусГидро» и «Силовые машины» подписали договор на комплексную замену десяти ГА Воткинской ГЭС рамках ПКМ «РусГидро» — по одному гидроагрегату в год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «Силовые машины» планирует построить в Подмосковье экспериментальную теплоэлектростанцию за 100 млрд рублей.