На Дону на чиновников минтранса завели уголовные дела за ложные сведения о ремонте дорог

В Ростовской области в отношении должностных лиц министерства транспорта возбуждены уголовные дела по факту внесения в документы ложных сведений о ремонте и содержании автодорог. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Должности и фамилии подозреваемых в сообщении не указаны.

По данным прокуратуры, минтранс заключил несколько госконтрактов на ремонт дорог и установку новых барьерных ограждений в двух муниципальных районах Ростовской области. Работы были приняты и оплачены в полном объеме, однако при проверке выяснилось, что фактически работы выполнены в меньшем объеме и, частично, с применением не соответствующих предъявляемым требованиям материалов.

В отношении должностных лиц министерства транспорта возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подог) по факту внесения в документы ложных сведений о выполнении работ.

Кристина Федичкина