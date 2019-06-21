В Свердловской области 175 отделений банков принимают биометрию

В 175 отделениях банков Свердловской области собирают биометрические данные для удаленной идентификации, сообщил на пресс-конференции начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин. «Свердловская область лидирует по количеству точек для сбора биометрии на Урале, а также занимает четвертое место по России. Всего на территории страны действует 5,2 тыс. отделений более 150 банков для сдачи данных для удаленной идентификации», — рассказал господин Дубынин. Он полагает, что удаленная идентификация с помощью биометрии «расширит доступ к финансовым услугам пожилым людям, гражданам с инвалидностью и другим клиентам, которые не могут прийти в офис». «У граждан также появится возможность круглосуточного доступа к финансовым услугам – они смогут открывать счета, вклады, получать кредиты и переводить деньги вне зависимости от времени суток», — добавил господин Дубынин.

По данным интерактивной карты ЦБ с банковскими отделениями, где можно сдать биометрию, в Екатеринбурге данные для удаленной идентификации можно сдать в 92 отделениях 17 банков. В «Ростелекоме» (оператор Единой биометрической системы – ЕБС) количество свердловчан, сдавших биометрию, не разглашают по просьбе кредитных организаций.

В СКБ-банке сообщили, что на сегодня биометрию им предоставили около 200 человек. «Возможность сдать биометрические данные будет у всех участников и гостей выставки “Иннопром”: сделать это можно за несколько минут на стенде СКБ-банка», — сообщили в пресс-службе финансовой организации. Там добавили, что в Свердловской области предоставить данные можно в 23 офисах банка: в девяти точках в Екатеринбурге, в двух – в Каменске-Уральском, Полевском и по одному в Арамиле, Асбесте, Нижнем Тагиле и других городах. По сведениям “Ъ-Урал”, в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) биометрические данные можно сдать в 15 свердловских отделениях. Планируется, что с 1 июля список расширится до 46 точек. По данным “Ъ-Урал”, на сегодня биометрические данные сдали 150 человек. В банке «Открытие» сообщили, что прием биометричских данных находится на стадии запуска: «идет тестирование и отладка оборудования». Планируется, что с 1 июля клиенты смогут сдать биометрию в восьми отделениях банка в Свердловской области.

Дарья Соколова