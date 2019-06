IKEA совместно с Ikano Bostad и Space10 разработали два проекта — The Urban Village и The Better Living,— направленных на улучшение повседневной жизни людей. «Нам нужно переосмыслить строительство, управление и жизненный цикл наших зданий, чтобы они стали устойчивыми, доступными и социально равными для людей, которые хотят там жить»,— заявили в компаниях. Как будут выглядеть дома будущего и как они помогут укрепить чувство общности — в видео “Ъ”.