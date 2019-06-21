В конкурсе «Лидеры Новороссийска» теперь смогут участвовать студенты

С этого года в состязание, определяющее перспективных управленцев среди жителей города-героя, добавлена номинация «Лидеры Новороссийска – Наше будущее». По поручению мэра Игоря Дяченко принять участие в конкурсе теперь могут студенты вузов (возраст до 25 лет), сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

«Лидеры Новороссийска» в этом году будут проводится во второй раз. В прошлом состязании заявки на участие подали 98 человек. «Радует, что интерес к конкурсу в этом году возрос в несколько раз. В числе заявленных участников не только молодежь города, но и много представителей бизнеса», - отметили в мэрии города.

Узнать об условиях конкурса, сроках его проведения и способах подачи заявления можно на сайте администрации Новороссийска: www.admnvrk.ru.

Андрей Ульченко