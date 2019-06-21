В центральной части Белгорода запроектируют 70 тыс. кв. м жилья

Столичная «Архитектурная мастерская Лызлова» разработает архитектурную концепцию жилой застройки центрального квартала Белгорода на участке общей площадью 6,8 га, ограниченном проспектом Славы, улицей 50-летия Белгородской области, проспектом Богдана Хмельницкого и Свято-Троицким бульваром. Это следует из данных закупки АО «Дирекция Юго-Западного микрорайона» у единственного поставщика.

Как следует из техзадания, квартал планируемой застройки находится в 170 м от Соборной площади Белгорода. Он включает три объекта культурного наследия: «Старый Белгород», месторасположение Белгородской крепости на берегу реки Везелицы, Свято-Троицкий мужской монастырь. Предполагается, что около 2 га изменять не будут. Новый жилой фонд может составить порядка 70 тыс. кв. м, рассчитанных на 1,2 тыс. квартир, 40% которых составят однокомнатные. Социальная инфраструктура включает проектирование детского сада на 344 места.

Подробнее о крупном девелоперском проекте в регионе читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Новая жизнь уходит в коттеджи».

Ирина Лобанова