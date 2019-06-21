В последние годы новости о коллаборациях множатся с космической скоростью. Каждый день нам сообщают, как какая-нибудь звезда объединилась с известной маркой и вместе они выпустили лимитированную коллекцию. Проще назвать дизайнеров и знаменитостей, которые не сотрудничали с другими брендами, чем рассказать обо всех модных объединениях. «Коммерсантъ Стиль» выступил информационным партнером паблик-тока, посвященного коллаборации как явлению. Встреча прошла в старинном здании-памятнике архитектуры, спроектированном в 1873 году Александром Резановым и Александром Каминским, которое к 2021 году благодаря реставрации KR Properties превратится в клубный дом Kuznetsky Most 12 by Lalique.

Если в фэшн-индустрии успешные примеры коллабораций очевидны и на слуху, то в сфере дизайна и архитектуры, действительно удачное сотрудничество порой не заметно широкой аудитории, но заслуживает внимания не меньше. Здание Kuznetsky Most 12 by Lalique — как раз такой пример объединения усилий девелоперской компаниии KR Properties и легендарного французского бренда изделий из хрусталя Lalique. Это первая подобная коллаборация в России, когда девелопер не просто приобретает отдельные предметы мебели или декора, а населяет ими клубный дом, который будет отражать философию бренда и носить его имя. Являются ли коллаборации неким ответом на запрос времени или свидетельствуют о декадансе? Когда коллаборация действительно может считаться успешной? В обсуждении этих и других вопросов на паблик-токе «Коллаборации брендов в архитектуре, моде, дизайне» участвовали Илектра Канестри, Катя Федорова, Мария Волкова и Клер Беруа. Модератором беседы выступила исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун.

Об успешных примерах коллабораций

Елена Кравцун: Когда коллаборация может считаться удачной? Какие коллаборации премиальных брендов с художниками и архитекторами становились коммерчески успешными?

Илектра Канестри, эксперт в сфере моды и архитектуры, постоянный лектор Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, лектор Московского музея современного искусства: — Многое, из того, что происходит в современной моде, начала Миучча Прада, важнейший дизайнер нашего времени. Именно она стала первой сотрудничать со звездами современной архитектуры и дизайна. Их было очень много за всю историю итальянского модного Дома. В конце 90-х годов Prada пригласила к сотрудничеству архитектора Рема Колхаса, с которого все и началось. Он оформлял помещения для Fondazione Prada в Милане и многое другое. Это становиться модным именно с подачи Миуччи Прада, когда фэшн-бренды приглашают крупнейших архитекторов для проектирования флагманских магазинов или каких-то спецпроектов. Но я обращу внимание на последние коллекции. Так, говоря о коллекции resort, нельзя не вспомнить об одном из самых знаменитых индустриальных дизайнеров XXI века, — Вернере Пантоне. Его знаменитый табурет из прозрачного пластика был выпущен по заказу Prada специально для показа коллекции и стал важным элементом шоу: гости сидели на «плавающих» в воздухе сиденьях, а потом они стали продаваться в бутиках Prada по всему миру. В истории моды Миучча Прада ответственна за многие инновационные решения. Так, в конце 90-х годов она начала использовать нейлон. Ее знаменитые рюкзаки стали бестселлером и открыли путь синтетике и спортивной одежде в большую моду. В этом смысле вспоминается еще один интересный проект из числа последних — современным дизайнерам предложили придумать что-то своё и оригинальное, используя чёрный нейлон. Среди имен-участников — сплошь звёзды дизайна и современной архитектуры: немецкий дизайнер сербского происхождения Константин Грчик, французский дуэт дизайнеров Ронан и Эрван Буруллеки, голландский архитектор Рем Колхас, швейцарское бюро Herzog & de Meuron. Для меня в таком явлении, как коллаборации фэшн-брендов и архитекторов и индустриальных дизайнеров, проявляются два важных момента: новые коммерческие горизонты для компаний и новые возможности мультидисциплинарного сотрудничества. Учитывая, что аудитория моды огромна, никто же не будет спорить, что она несколько больше, чем у архитектуры или даже индустриального дизайна, коллаборации с модными домами несут просветительскую функцию. Аудитория узнаёт имена очень крупных дизайнеров, факты, связанные с историей архитектуры. С другой же стороны, архитектор может взглянуть на моду совершенно другим взглядом. В этом смысле такая коллаборация — выход на качественный новый уровень. Это новые идеи и движение вперёд.

Катя Федорова, автор одного из главных telegram-каналов о моде Good morning, Karl, фэшн-журналист: — Мне очень понравились слова Сары Андерман (байера и креативного директора Colette, концепт-стора, который делал очень много эксклюзивных коллабораций с дизайнерами): «Нельзя делать коллаборацию просто ради коллаборации или денег, результатом должно стать что-то, что вы не смогли бы сделать по отдельности». Мне кажется, это ключевой момент для того, чтобы коллаборация стала успешной. Одной из первых модных коллабораций было, безусловно, сотрудничество Эльзы Скиапарелли и художника Сальвадора Дали. Я её очень люблю за то, что она не была придумана отделом маркетинга, а просто два человека действительно нашли друг друга, как творческие единицы. Более современный фаворит — Louis Vuitton и Яёи Кусама. Тогда молодой Марк Джейкобс пришел в легендарный французский дом, чтобы встряхнуть устоявшиеся представления о бренде и привнести молодость. Он стал делать коллаборации с художниками. Кусама — современница Энди Уорхола. Она придумала множество концептуальных вещей, например, свадебное платье, которое надевается на жениха и невесту. Из числа последних коллабораций я бы выделила сотрудничество Gucci и художника Gucci Ghost, которое произошло натуральным путём. Gucci Ghost — в прошлом олимпийский сноубордист. Он очень любил бренд Gucci и в семнадцать лет на первый гонорар купил себе часы. Когда он был в Нью-Йорке и ему было скучно, он в пледе Gucci прорезал дырки для глаз и пошёл в таком наряде на Хэллоуин, как привидение с логотипами. С тех пор его друзья и прозвали — «приведение Gucci». Он взял этот псевдоним и стал уличным художником. Вместо того, чтобы его судить, как это часто происходит в модной индустрии, модный дом Gucci c ним сделали коллаборацию. Это также привлекло к бренду свежую аудиторию. В конце концов Gucci Ghost разрисовал им магазин в Нью Йорке. Мне кажется, это очень смешно.

Мария Волкова, эксперт в области дизайна, основатель и партнер архитектурного бюро Woodstone: — Последние двадцать лет набирает обороты концепция «total living», которая предполагает осознанную приверженность потребителей к тем или иным брендам и транслируемому ими образу жизни. Маркетологи успешно используют желания потребителей приобщиться к определённому статусу — будь то одежда, аксессуары и предметы интерьера. Поэтому многие модные дома выпускают не только одежду, но и светильники, ковры, мебель и даже открывают собственные отели. С моей точки зрения настоящей революцией в сфере коллабораций становится сотрудничество девелоперов и модных брендов. Отделка от важного бренда становится главным конкурентным преимуществом той или иной недвижимости. Вот, например Bulgari активно развивает сеть своих отелей, а буквально через пару лет нас ожидает открытие их следующего проекта в Москве на Неглинной улице. Дом хрусталя lalique, который существует с XIX века, следуя общей тенденции, запустил в 2011 году свою первую линейку мебели и предметов интерьера Lalique Maison. А через четыре года на севере Франции был открыт их первый флагманский отель, переоборудованный из старой виллы и полностью укомплектованный мебелью, предметами интерьера, люстрами lalique. В прошлом году открылся новый отель в Бардо. По прогнозам международных консультантов в ближайшие несколько лет в Москве и Санкт-Петербурге ожидается взрыв «брендового» жилья. Мы услышим имена и марки, которые раньше никогда не были ассоциированы с дизайном интерьера (такие, как Ferrari, Hermes и Chanel). В доме Kuznetsky Most 12 by Lalique будет соблюдена экстетика Lalique в каждой детали. На фабрике бренда специально для дома изготовят люстры, мебель, стеновые панели, витражи, аксессуары, стеклянные ширмы и хрустальные смесители в ванных комнатах. В общественных пространствах и в апартаментах будут использованы ароматы и свечи Lalique, а также световое оформление от бренда. Апартаменты будут в чистовой отделкой в формате «white box», но с полностью готовыми ванными комнатами by Lalique. Коллаборация — это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Будь то новый рынок, позиционирование, завоевание новой аудитории. И это возможность для потребителей, которые раньше не могли приобрести ту или иную продукцию, прикоснуться к люксу.

Клэр Беруа, исполнительный директор Lalique (Россия, СНГ): — Рено Лалик, основатель бренда, сам часто участвовал в проектах, предусматривающих оформление пространств (поездов, лайнеров). Когда мы начали развивать сотрудничество с художниками в 2011 году, возникло целое направление Lalique Art. На счету студии работы с художниками — от Дэмиена Херста до Zaha Hadid Design. Ив Кляйн — французский художник-новатор — создавал картины самыми разными способами и преимущественно в синем цвете. Lalique Art и Archives Klein воплотили его рисунки сначала в скульптуре «Victoire de Samothrace», а четыре года спустя в «La Terre Bleue». С помощью коллабораций, на мой взгляд, происходит развитие нового, и при этом соблюдаются традиции.

Коллаборации — запрос аудитории или кризис идей?

Елена Кравцун: нынешний конвейер коллабораций — результат запроса времени или декаданса идей?

Катя Федорова: В последние 3-4 года мы переживаем расцвет соцсетей и диджитал-медиа, в связи с чем возникает водопад информации. Ее стало так много, что мы порой не помним, где и что видели. В этот же момент для многих брендов стало важно постоянно генерировать инфоповоды, каждый день напоминать о себе, конкурируя с другими брендами. Раньше каждая коллаборация была большой историей, об этом писали все журналы, на это обращали внимание, сразу бежали скупать эту лимитированную коллекцию. Мне кажется, это главная причина, почему собственно такая популярность.

Илектра Канестри: Причин популярности коллабораций в наше время довольно много, начиная с чисто коммерческих и заканчивая творческими задачами. Одна из экономических причин — конкуренция, необходимость постоянно находить новые формулы для создания, позиционирования и реализации продукта. Смешно современную индустрию моды сравнивать с индустрией моды не то что 50-летней, а даже 15-летней давности. Сегодня это очень конкурентная среда. Все эти движения модных домов в сторону архитекторов, художников, иллюстраторов, конечно, совершались и раньше. Придумать что-то абсолютно новое крайне тяжело. Поэтому с помощью таких коллабораций происходит поиск смыслов. Кардинально новое сегодня могут дать только технологии. А коллаборация позволяет достижения прошлого по-новому интерпретировать, придать этому какой-то новый смысл и уровень. Сегодня всё быстро появляется и быстро забывается, к сожалению. Посмотрим, к чему нас это приведёт, но положительных моментов в этом тоже много.

О новой культуре коллабораций

Елена Кравцун: Положительных моментов для компаний в коллаборациях много, а каковы бенефиты для простого пользователя, выстраивающегося в очередь за очередными «лимитками», о которых к концу года никто не вспомнит?

Илектра Канестри: Осмысленный пользователь в коллаборациях может найти много полезного. Если кто-то покупает только для того, чтобы купить — это его проблема. А если тебе нужно действительно что-то интересное, если ты приходишь во флагманский магазин, который оформил известный архитектор, то это выстраивается в коллосальный клиентский опыт. Новая культура коллаборации состоит в том, что сегодня они требуют высокого интеллектуального уровня от потребителя. Послания дизайнеров, художников, архитекторов стали сложными, тот, кто стоит на другой стороне, не в состоянии их осмыслить.

Катя Федорова: Сегодня у коллабораций появилась просветительская миссия. Люди, которые о каком-то художнике никогда не слышали, узнают о нём посредством своего любимого фэшн-бренда, его соцсетей, поддержки в медиа. Например, Миучча Прада сделала потрясающую коллекцию в коллаборации с девятью художницами, которые рисуют комиксы. Всем известно, что художественный мир боготворит мужчин и женщин в нём всё еще мало, а в мире комиксов о женщинах-художницах не слышно вообще. А Миучча Прада нашла этих женщин, сделала коллаборацию с ними, и даже такой подготовленный человек, как я, впервые о них прочитала, увидев коллекцию Prada и уже начала копать о них дальше. Особую привлекательность имеют коллаборации с вашим любимым художником или архитектором. Так вы можете прикоснуться к его творчеству. Эмоциональный момент здесь очень важен. Например, я люблю Гошу Рубчинского, но когда он сделал коллаборацию с группой «Мумий Троль» к юбилею альбома «Морская», мое сердце сильно забилось и я купила вещь, которая будет меня радовать всегда.

Когда коллаборация во вред

Елена Кравцун: Мы говорили о выдающихся примерах коллабораций, а какие коллаборации вам не понравились, считаете провальными?

Илектра: Я недавно натолкнулась на американское исследование, в котором говорилось, что коллаборации масс маркета с люксовым брендом никогда не прогорают. Даже если результат коллаборации плохо продаётся. Почему? Когда в H&M начинаются продажи коллаборации, даже если она в смысле дизайна абсолютно жуткая, всё равно повышается процент людей, которые заходят в этот магазин. Они идут в соседний зал и покупают то, что им нравится. На мой взгляд, примером неудачной коллаборация можно считать сотрудничество Карла Лагерфельда с итальянской маркой Hogan. Всякое бывает. Художник, режиссер имеет право на не очень удачную картину.

Елена Кравцун: Коллабораций люксовых брендов мы практически не видим.

Катя Федорова: А что могут дать друг другу, например, Chanel и Gucci?

Илектра Канестри: Коллаборации с архитекторами — вот тренд 15-летия. Когда он сойдет на нет, то, может быть, появятся коллаборации с учёными. Бионическая сумка, например.

Катя Федорова: Хочется, чтобы коллаборации стали более осмысленными. Lalique и исторический пассаж Попова для меня — осмысленная, красивая история. А в моде коллабораций ну уже слишком много. Очень много звёзд выпускают свои коллаборации с брендами. Порой, это выглядит просто ужасно. Для меня такой пример — Линдси Лохан и модный дом Emanuel Ungaro . Хорошо, что их сотрудничество длилось недолго.

Мария Волкова: Хорошо, когда за коллаборацией стоит не только финансовый интерес. Прекрасно, когда бренды привлекают молодых талантливых художников, дизайнеров, которые пока не могут заявить о себе. Или какой-то проект возвращает легендарный дом или бренд к современной жизни.

Клэр Беруа: В нашей компании у нас нет права на ошибку. Мы очень долго решаемся на коллаборации, тщательно обдумываем все идеи. Проект с KR Properties тоже долго обдумывали, процесс переговоров длился полтора года. Компании Woodstone и Mercury тоже участвовали. Россия сейчас — наиболее важный и крупный партнёр Lalique. В России восхищаются нашей маркой, русским даже больше нравится хрусталь Lalique, чем некоторым французам. В Китае или Монреале наш бренд не вызывает такого ажиотажа, как у вас. В итоге мы приняли решение, которое даст жизнь красивому проекту в Москве. Это не просто коллаборация, а желание разбудить эмоции. Мы хотим, чтобы люди начали мечтать.

Cпециалист по этикету и межнациональным коммуникациям Татьяна Полякова Исполнительный редактор "Коммерсантъ Стиль" Елена Кравцун и Дарья Зорина (проект Maisonette) Главный редактор журнала Cabinet del Art Олеся Судан Директор по маркетингу KR Properties Анастасия Лопатина Дизайнер, сооснователь галереи Artbrut Ирина Маркман,дизайнер интерьеров BHD Studio Ната Зенченко, сооснователь галереи Artbrut Екатерина Нечаева Pr-директор модного дома Виктории Андреяновой, Дарьи Бардеевой, Osome2some, Masterpeace, Viva Vox Анжелика Юсуф Евгения Иванова (RSVP agency) Совладелец архитектурного бюро Woodstone Захар Захаров стилист, фэшн-блогер Екатерина Гуссе Директор по девелопменту KR Properties Александр Подусков (справа)

Подготовила Елена Кравцун