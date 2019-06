В последние годы новости о коллаборациях множатся с космической скоростью. Каждый день нам сообщают, как какая-нибудь звезда объединилась с известной маркой и вместе они выпустили лимитированную коллекцию. Проще назвать дизайнеров и знаменитостей, которые не сотрудничали с другими брендами, чем рассказать обо всех модных объединениях. «Коммерсантъ Стиль» выступил информационным партнером паблик-тока, посвященного коллаборации как явлению. Встреча прошла в старинном здании-памятнике архитектуры, спроектированном в 1873 году Александром Резановым и Александром Каминским, которое к 2021 году благодаря реставрации KR Properties превратится в клубный дом Kuznetsky Most 12 by Lalique.

Если в фэшн-индустрии успешные примеры коллабораций очевидны и на слуху, то в сфере дизайна и архитектуры, действительно удачное сотрудничество порой не заметно широкой аудитории, но заслуживает внимания не меньше. Здание Kuznetsky Most 12 by Lalique — как раз такой пример объединения усилий девелоперской компаниии KR Properties и легендарного французского бренда изделий из хрусталя Lalique. Это первая подобная коллаборация в России, когда девелопер не просто приобретает отдельные предметы мебели или декора, а населяет ими клубный дом, который будет отражать философию бренда и носить его имя. Являются ли коллаборации неким ответом на запрос времени или свидетельствуют о декадансе? Когда коллаборация действительно может считаться успешной? В обсуждении этих и других вопросов на паблик-токе «Коллаборации брендов в архитектуре, моде, дизайне» участвовали Илектра Канестри, Катя Федорова, Мария Волкова и Клер Беруа. Модератором беседы выступила исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун.

Об успешных примерах коллабораций

Елена Кравцун: Когда коллаборация может считаться удачной? Какие коллаборации премиальных брендов с художниками и архитекторами становились коммерчески успешными?

Одной из первых модных коллабораций было, безусловно, сотрудничество Эльзы Скиапарелли и художника Сальвадора Дали. Я её очень люблю за то, что она не была придумана отделом маркетинга, а просто два человека действительно нашли друг друга, как творческие единицы. Более современный фаворит — Louis Vuitton и Яёи Кусама. Тогда молодой Марк Джейкобс пришел в легендарный французский дом, чтобы встряхнуть устоявшиеся представления о бренде и привнести молодость. Он стал делать коллаборации с художниками. Кусама — современница Энди Уорхола. Она придумала множество концептуальных вещей, например, свадебное платье, которое надевается на жениха и невесту. Из числа последних коллабораций я бы выделила сотрудничество Gucci и художника Gucci Ghost, которое произошло натуральным путём. Gucci Ghost — в прошлом олимпийский сноубордист. Он очень любил бренд Gucci и в семнадцать лет на первый гонорар купил себе часы. Когда он был в Нью-Йорке и ему было скучно, он в пледе Gucci прорезал дырки для глаз и пошёл в таком наряде на Хэллоуин, как привидение с логотипами. С тех пор его друзья и прозвали — «приведение Gucci». Он взял этот псевдоним и стал уличным художником. Вместо того, чтобы его судить, как это часто происходит в модной индустрии, модный дом Gucci c ним сделали коллаборацию. Это также привлекло к бренду свежую аудиторию. В конце концов Gucci Ghost разрисовал им магазин в Нью Йорке. Мне кажется, это очень смешно.

Мария Волкова, эксперт в области дизайна, основатель и партнер архитектурного бюро Woodstone:

— Последние двадцать лет набирает обороты концепция «total living», которая предполагает осознанную приверженность потребителей к тем или иным брендам и транслируемому ими образу жизни. Маркетологи успешно используют желания потребителей приобщиться к определённому статусу — будь то одежда, аксессуары и предметы интерьера. Поэтому многие модные дома выпускают не только одежду, но и светильники, ковры, мебель и даже открывают собственные отели. С моей точки зрения настоящей революцией в сфере коллабораций становится сотрудничество девелоперов и модных брендов. Отделка от важного бренда становится главным конкурентным преимуществом той или иной недвижимости. Вот, например Bulgari активно развивает сеть своих отелей, а буквально через пару лет нас ожидает открытие их следующего проекта в Москве на Неглинной улице. Дом хрусталя lalique, который существует с XIX века, следуя общей тенденции, запустил в 2011 году свою первую линейку мебели и предметов интерьера Lalique Maison. А через четыре года на севере Франции был открыт их первый флагманский отель, переоборудованный из старой виллы и полностью укомплектованный мебелью, предметами интерьера, люстрами lalique. В прошлом году открылся новый отель в Бардо.

По прогнозам международных консультантов в ближайшие несколько лет в Москве и Санкт-Петербурге ожидается взрыв «брендового» жилья. Мы услышим имена и марки, которые раньше никогда не были ассоциированы с дизайном интерьера (такие, как Ferrari, Hermes и Chanel). В доме Kuznetsky Most 12 by Lalique будет соблюдена экстетика Lalique в каждой детали. На фабрике бренда специально для дома изготовят люстры, мебель, стеновые панели, витражи, аксессуары, стеклянные ширмы и хрустальные смесители в ванных комнатах. В общественных пространствах и в апартаментах будут использованы ароматы и свечи Lalique, а также световое оформление от бренда. Апартаменты будут в чистовой отделкой в формате «white box», но с полностью готовыми ванными комнатами by Lalique.

Коллаборация — это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Будь то новый рынок, позиционирование, завоевание новой аудитории. И это возможность для потребителей, которые раньше не могли приобрести ту или иную продукцию, прикоснуться к люксу.