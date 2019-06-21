С начала года авиакомпания UTair увеличила пассажиропоток на региональных рейсах на 18%

Авиакомпания UTair (38,8% акций принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу) с января по май 2019 года увеличила пассажиропоток региональных рейсов на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как уточнили в UTair, за полгода было перевезено 400 тыс. человек, и 12% из них — трансферные пассажиры из региональных хабов.

Штаб-квартира UTair расположена в Сургуте. Самолеты UTair летают по 150 направлениям. Авиакомпания имеет 11 хабов: в Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске. «Компания доказала экономическую эффективность развития прямого авиасообщения между регионами за счет создания там трансферных узлов»,— считает президент «UTair—Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Как ранее писал “Ъ”, по итогам 2018 года, у UTair 22 млрд руб. убытка. Согласно заключению аудиторской компании E&Y, главная причина формирования отрицательных чистых активов перевозчика — «убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 годах». Кроме того, в 2018 году значительно ухудшилась «конъюнктура российской авиаотрасли», в частности из-за роста цен на авиатопливо и «конкурентного давления на доходные тарифы».

Подробности — в публикации “Ъ” «Utair предлагает растянуть долги»