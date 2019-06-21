Назначен новый гендиректор ТМК

Совет директоров ТМК назначил новым генеральным директором Игоря Корытько, сообщила компания. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по управлению эффективностью. «Уверен, что новый генеральный директор Игорь Корытько продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит компании усилить свои конкурентные позиции»,— отметил председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Александр Ширяев, занимавший должность гендиректора с 2008 года, продолжит работу в компании в качестве члена совета директоров. «За годы работы Александра Ширяева на посту генерального директора компания стала одним из крупнейших в мире производителей стальных труб. Под его руководством была осуществлена масштабная программа технического перевооружения предприятий, создана передовая научно-исследовательская база и накоплены уникальные компетенции, позволившие ТМК стать лидером в отрасли. От себя лично и от всей компании выражаю огромную благодарность Александру Ширяеву», — отметил Дмитрий Пумпянский.

Игорь Корытько родился в 1974 году. Окончил Челябинский государственный технический университет и Южно-Уральский государственный университет. Начал работать в ТМК в августе 2018 года. До этого работал на руководящих позициях в группе «Мечел», а также на металлургическом заводе «Петросталь».

ТМК объединяет более 20 предприятий в России, США, Канаде, Румынии и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. В Свердловской области расположены Синарский и Северский трубные заводы, торговый дом ТМК в Екатеринбурге. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые в более 80 странах мира. Владелец — Дмитрий Пумпянский.

Алексей Буров