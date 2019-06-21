«Киберпреступники могут получить доступ к любому из этих устройств» Александр Леви — о превентивных мерах

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, какие угрозы могут быть сопряжены с развитием интернета вещей.

Сегодня в Центре международной торговли заключительный день Международного конгресса по кибербезопасности, организованный Сбербанком. Среди главных тем дискуссий чиновников, представителей бизнеса и независимых экспертов тренды киберугроз и практические методы борьбы с ними.

Одним из наиболее очевидных, но от этого не менее важным является развитие IoT (интернета вещей). Если сильно упростить, то это устройства, которые общаются между собой в Сети. Совершенно любые устройства — от смартфона и кофеварки до, например, пассажирского лифта и автобусных остановок. Общаются — значит обмениваются данными, которые, вне всяких сомнений, могут представлять ценность для киберпреступников.

По данным Сбербанка, всего через три года к обычному интернету будет подключен 1 трлн устройств. В 2024 году больше половины онлайн-трафика домохозяйств будут потреблять так называемые «умные» устройства и бытовая техника. Роутеры, Wi-Fi-видеокамеры, «умные» замки, телевизоры — все это потенциально слабые места с точки зрения кибербезопасности.

Число устройств из категории интернета вещей уже сегодня находится за отметкой в 8 млрд. Всего за год этот показатель увеличится почти вчетверо, прогнозируют эксперты Всемирного экономического форума. Соответственно, в случае универсальной уязвимости киберпреступники могут получить доступ к любому из этих устройств. Какие превентивные меры нужно реализовать, как раз и обсуждают участники Международного конгресса по кибербезопасности.