Планетарный масштаб

На автодилерском рынке Перми может быть совершена крупнейшая сделка. По данным источников “Ъ-Прикамье”, ключевой игрок рынка — холдинг «Сатурн-Р» может стать дилером Mercedes Benz, приобретя один или оба действующих автосалона. Нынешние дилеры отрицают эту возможность. Владелец «Сатурна» Александр Репин говорит, что на данный момент никакой сделки нет. Эксперты считают, что таким образом «Сатурн-Р» сможет дополнить линейку премиум-брендов либо воспользоваться зданиями автосалона в других целях.



Сразу несколько собеседников среди пермских дилеров сообщили “Ъ-Прикамье”, что автосалоны Mercedes Benz могут сменить собственника. Потенциальным покупателем называется холдинг Александра Репина «Сатурн-Р». Сейчас в Перми дилерства на бренд Mercedes оформлены за ООО «Телта-МБ» и ООО «МБ-Савино». Эти автосалоны расположены на ул. Крисанова, 4, и шоссе Космонавтов, 413а, соответственно. Коммерческий и малотоннажный транспорт этого бренда реализует также «ЕвроТрак-Пермь».

Согласно данным одного из них, автохолдинг господина Репина может купить обоих дилеров и, таким образом, взять под полный контроль продажи марки в Перми. Собеседник оценивает стоимость каждого из автосалонов в 500–700 млн руб. Сумма сделки, таким образом, может достигнуть 1,4 млрд руб. При этом, по данным источника, стоимость может снизиться, так как владельцы «МБ Савино» уже якобы провели переговоры с господином Репиным и не сошлись в цене.

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин не подтвердил, но и не опроверг интерес к Mercedes Benz. По его словам, холдинг изучает много предложений и «всякое в жизни бывает». Но на данный момент никакой сделки нет, добавил он: «Все лишь разговоры».

«Сатурн-Р» — крупнейший автохолдинг в Перми. В его портфеле есть дилерства Nissan, Datsun, Audi, Subaru, Renault, Suzuki, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, KIA, Jaguar, Land Rover, «Лада». Ранее этим статусом обладал «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина, продававший около десяти марок. В 2016 году холдинг, испытывавший финансовые трудности, стал резко сокращать число дилерств, продавать автосалоны и в 2019 году свернул бизнес.

В «МБ-Савино» опровергли возможность продажи автосалона. В «Телта-МБ» на перспективы продажи также ответили отказом. Владелец автосалона «Телта-МБ» Игорь Морозов отказался общаться с корреспондентом “Ъ-Прикамье”.

По данным «АвтоБизнесРевю», продажи марки Mercedes показывают рост: в январе — мае 2017 года в России было продано 14,5 тыс. авто, за аналогичный период 2018 года — 15,2 тыс., 2019-го — 15,5 тыс.

Автосалон «МБ-Савино» принадлежит ООО «Зостмайер Автомобили». По данным «СПАРК-Интерфакс», его выручка за 2017 год составила 1 млрд руб., а убыток — 11,8 млн руб. Компания принадлежит Яне Зостмайер, Мари-Кристин Зотта и Хольгеру Вернеру. Автосалон «Телта-МБ» действует с помощью двух юрлиц: ООО «Телта-МБ Плюс» и ООО «Телта-МБ». Последнее зарегистрировано в Москве. Руководителем обоих обществ является Анна Карпова. По итогам 2017 года, пермское «Телта-МБ Плюс» показало выручку 8,3 млн руб. и прибыль в 682 тыс. руб. Московское «Телта-МБ» завершило 2017 год с выручкой в 789 млн руб. и прибылью 947 тыс. руб.

По мнению генерального директора группы Verra Анны Бояршиновой, покупка Mercedes может быть продиктована стратегией по дополнению линейки премиум-класса. «Вряд ли возможно ожидать увеличения объемов продаж. Этого не произошло даже когда в Перми появился второй дилер. Рынок премиум-класса в Перми развит меньше, чем в других регионах. При этом он имеет свои исторически сложившиеся особенности. Например, популярность бренда Porsche в Перми выше, чем в среднем по России»,— пояснила госпожа Бояршинова.

Эксперты УК «Финам Менеджмент» видят несколько возможных причин в покупке сразу двух автосалонов: условие производителя автомобилей, который заинтересован в том, чтобы сосредоточить продажи, или смена схемы работы на одного дилера. «Не исключен вариант, что сначала продавался лишь один объект, а затем удалось договориться о приобретении второго, например — благодаря выгодному ценовому предложению. Допустим такой вариант, что один из салонов может прекратить свою деятельность из-за того, что это как-то связано с планами развития города, поэтому его собственники могли принять решение о выходе из бизнеса и в связи с этим продают актив»,— пояснил эксперт Дмитрий Баранов. Он добавил также, что покупатель имеет возможность реализовать на месте автосалона или рядом другой проект: «То есть речь может идти о покупке второго автосалона лишь как территории для воплощения прочих бизнес-идей».

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова