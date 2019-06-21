Новый платный участок дороги М-4«Дон» заработает со следующей недели

Платный участок на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае запускается с 24 июня в районе хутора Веселая жизнь, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор». Стоимость проезда составит 140 рублей днем и 70 рублей ночью.

По информации ГК «Автодор», участок расположен между 1119-м и 1195-м км трассы М-4 «Дон». Пункт взимания платы установлен на 1184-м км автодороги, здесь будет организована сбор платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния. Новый платный участок федеральной автомобильной дороги М-4«Дон» соответствует 1Б технической категории, уточнили в ГК «Автодор». Здесь проведены работы по комплексному обустройству и реконструкции, участок отвечает международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам. У данного этого участка есть бесплатная альтернатива, ее маршрут: автомобильная дорога южный подъезд к г. Ростов-на-Дону, западный обход г. Ростов-на-Дону, восточный обход г. Азова, станица Александровка, станица Староминская, станица Ленинградская, станица Новопластуновская, обход станицы Павловской.

Анна Перова, Краснодар