В Москву приехал Гассан Хаджадж и рассказал «Коммерсантъ Стиль» о том, чем интересна линия редких парфюмов Lancome, о самых неординарных парфюмерных ингредиентах, разницей между Востоком и Западом в восприятии ароматов, и назвал самый актуальный парфюм на все времена.

— В чем особенность линии ароматов Maison Lancome?

— В июне коллекция Maison Lancme пополняется четырьмя новинками: Figues & Agrumes, Magnolia Rosae, Patchouli Aromatique и Pivoines Printemps. Особенностью и этих ароматов, и всей линии я считаю то, что они созданы не для случайных людей, а для ценителей, для тех, кто разбирается в парфюмерии. В коллекции Maison и качество ингредиентов самое высочайшее, и сама идея, подача, и дизайн флаконов — это то, что выгодно их отличает от того, что сейчас есть на рынке. Каждый аромат разрабатывается разным парфюмером, в линии нет одного «носа», как принято, скажем, в Guerlain, Dior или Chanel и мне это очень нравится. Парфюмеры здесь как звезды, и это здорово, что клиенты знают имена тех, кто придумал и воплотил в жизнь духи, которые им понравились. В корнерах мы намеренно оформляем прилавки именно так: флакон, описание аромата и рядом — фото мастер-парфюмера.

— Как долго идет работа над ароматами линии?

Гассан Хаджадж

— Каждый аромат уникален, но среднее время создания составляет приблизительно 3 года. Однако в линейке есть парфюмы, над которыми работали и по 5–6 лет. Такая судьба была, скажем, у L`Autre ud, парфюмерной воды с нотами розы и удового дерева. Уд очень популярен в арабском мире, но адаптировать его для Европы — это суперсложная задача, для европейцев такие ароматы все-таки тяжеловаты. Я наполовину датчанин, наполовину ливанец, родился в Бейруте, но большую часть своей жизни прожил в Дании. Сейчас я уже много лет живу в Дубае, поэтому одинаково хорошо понимаю и Европу, и Ближний Восток.

— Насколько я знаю, на Востоке совершенно по-другому наносят ароматы. Как вы считаете, эта традиция может быть использована европейцами?

— Говоря об арабской традиции, я бы рекомендовал наносить парфюм на тело до того, как вы будете одеваться, в этом случае парфюм «усядется» правильно и в конечном итоге шлейф будет не такой десятиметровый, как это принято у арабов. Помимо основного парфюма они используют спрей для тела, наносят на себя масла, арабские женщины мажут волосы мускусным маслом, ароматы воскуряют на одежду, вот в результате образовывается тот самый знаменитый шлейф. Как возникла эта традиция? Вспомните, что еще 40 лет назад ни о каких системах кондиционирования не было и речи, а в жарком климате трудно было пахнуть хорошо, поэтому было принято не просто вот так много на себя всего наносить, но и еще постоянно в течение дня аромат обновлять. Эта традиция сохраняется по сию пору.

— Какие, по вашему мнению, сейчас самые модные ингредиенты в парфюмерии, если они вообще существуют?

— Сейчас человечество переживает не самые простые времена, терроризм, мировые катаклизмы в разных областях. А что ищут люди в такие времена? Безопасность и комфорт. И это отражается на ингредиентах ароматов: жасмин, ваниль дают человеку ощущение счастья, комфорта, как если бы вы съели шоколадку в плохой день и стали немного счастливее.

— А есть ли какие-то ароматы, которые неуместны на публике?

— Аромат для меня — это все-таки история о свободе, но нужно понимать, куда вы движетесь, чего вы хотите, к чему стремитесь, как вы себя позиционируете в обществе. Здесь хочется провести аналогию с татуировкой — нужно помнить, когда вы делаете татуировки, они с вами навсегда. История ароматов, история парфюма — это прежде всего история любви, это как объятия с любимым человеком. Парфюм это про любовь прежде всего к самому себе. Но если говорить исключительно про составы, то есть анималистические ингредиенты, которые звучат очень специфически. Например, ноты желез виверровых, иногда в ароматах попадаются их синтетические воплощения.

— Назовите ваш аромат на все времена? Такой вообще существует?

— Это очень-очень сложный вопрос. Это то же самое, как ответить на вопрос, кого из ваших детей вы любите больше. Но если бы у меня не было иной возможности носить что-то другое, то я бы выбрал ароматы Armani Pour Homme и Masion Lancome Lavandes Trianon.

Беседовала Ирина Кириенко