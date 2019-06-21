Алмазам выдадут «электронные паспорта»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, какую информацию о камнях пользователь может получить на различных онлайн-платформах.

Не Tiffany единой: АЛРОСА поддалась модному веянию и решила тоже максимально раскрыть данные и происхождение своих ограненных алмазов. О такого рода инициативе Tiffany&Co. и De Beers мы уже рассказывали.

Tiffany, например, в январе нынешнего года объявила о новых условиях для продающихся в бутиках марки бриллиантов от 0,18 карат. Tiffany теперь обязуется предоставлять информацию о происхождении камней и месте, где их огранили. Правило при этом касается только вновь поступающих в компанию бриллиантов — поступившие ранее заново сертифицировать не будут. План вводят поэтапно. Например, информацию о месте огранки обещают добавить к 2020 году. De Beers в апреле нынешнего года запустил программу, позволяющую клиентам удостовериться в экологичности и этичности добычи на месторождениях компании. Сделать это они могут, зайдя на сайт dtc.com.

И вот теперь инициатива АЛРОСА. Что же обещают? Доступную для дилеров и покупателей онлайн-платформу с данными о каждом камне. «Электронные паспорта» камней разместят на специальном сайте diamonds.alrosa.ru — здесь можно будет узнать характеристики камня, место и дату добычи, а также информацию о месте и дате огранки. Кроме того, на портале разместят имя органщика и информацию о нем. Все это будет проигрываться как видео.

Представили «электронный паспорт» на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке JCK. Адресуют ее прежде всего дилерам и другим профессионалам рынка, но подумали и о клиентах. Как говорят представители АЛРОСА, они смогут покупать камни с провенансом непосредственно у компании.

На настоящий момент на онлайн-платформе уже есть данные о 2 тыс. ограненных алмазов, и их число, разумеется, планируют постоянно увеличивать.